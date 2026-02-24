[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 578억 돌파

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 578억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-24 13:30
수정 2026-02-24 13:30
코스피 주요 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 서울식품(004410)이 2억 3000만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 254원이며 시가총액의 5.84%에 달하는 거래대금을 기록하면서 13.90% 급등하고 있다. PER은 -36.29, ROE는 -12.02로 매수세가 강하게 유입되고 있다. SG세계물산(004060)은 7.06% 하락한 706원으로 거래되고 있으며 1억 1000만주 이상 거래량을 기록하고 있다.

대원전선(006340)은 6680원으로 22.79% 폭등하며 거래량 1억 891만주를 기록하고 있다. 에이프로젠(007460)은 534원으로 27.14% 폭등하며 8760만주가 거래되고 있다. KEC(092220)는 29.96% 상한가를 기록하며 주가는 1028원으로 5448만주가 거래되고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 280원으로 1.45% 상승하며 4988만주가 거래되고 있다. 에이프로젠바이오로직스(003060)는 417원으로 12.40% 상승하며 3353만주가 거래되고 있다. 한화생명(088350)은 5270원으로 11.73% 급락하며 2604만주가 거래되고 있다. 한온시스템(018880)은 4555원으로 1.41% 하락하고 있으며 1858만주가 거래되고 있다. 삼성전자(005930)는 19만 9500원으로 3.37% 상승하며 거래량 1643만주를 기록하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 에이엔피(015260) ▲12.42%, SK증권(001510) ▼0.36%, 메타케어(118000) ▲18.61%, 부광약품(003000) ▲9.50%, 흥아해운(003280) ▼1.93%, 한국전자홀딩스(006200) ▲26.10%, 대창(012800) ▲4.38%, 신성이엔지(011930) ▲4.55%, SK네트웍스(001740) ▲11.43%, 한화투자증권(003530) ▼3.35% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 대원전선과 에이프로젠이 있다. 대원전선은 22.79% 폭등하며 거래량과 거래대금이 모두 시가총액 대비 높은 비율을 차지하고 있다. 에이프로젠은 27.14%의 폭등률을 기록하며 상당한 거래량을 보이고 있다. 반면 SG세계물산과 한화생명은 각각 7.06%와 11.73% 하락하며 주가가 하락세를 보이고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 다양한 등락을 보이며 개별 종목에 따라 투자자들의 집중이 달라지고 있다. 특히 급등 종목들이 거래량과 거래대금을 동반하여 시장의 관심을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
