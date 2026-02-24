[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 무려 4935억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면 우리기술(032820)이 2845만 1100주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1만 7020원으로, 거래대금은 4935억 3300만원에 달하며 시가총액의 17.3%에 해당하는 수준이다. PER 205.1, ROE -3.3을 기록하며 높은 거래대금과 함께 주목받고 있다. 씨아이에스(222080)는 2518만 3610주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 주가는 1만 5260원으로 급등세를 보이며 19.1% 상승했다. 거래대금은 3743억 200만원으로 시가총액 대비 31.7%를 차지하고 있다. PER 25.1, ROE 15.2로 활발한 매수세가 이어지고 있다.KBI메탈(024840)은 2477만 9160주가 거래되며 11.5% 상승해 주가 2565원을 기록하고 있다. 해성옵틱스(076610)는 1348원으로 폭등하며 거래량 2275만 4585주를 기록했다. 비츠로시스(054220)도 큰 폭의 상승세를 보이며 26.6% 상승해 주가 905원을 기록하고 있다. 인콘(083640)은 2033만 166주가 거래되며 8.9% 상승했다. 현대바이오(048410)는 13.1% 상승한 2만 100원으로, 거래량 1779만 2819주를 기록 중이다. 대한광통신(010170)은 5.0% 하락하며 4510원을 기록했고, 흥구석유(024060)는 1.4% 상승하며 2만 2150원에 거래되고 있다. SKAI(357880)도 24.1% 상승하며 2755원으로 거래 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 오가닉티코스메틱(900300) ▲4.6%, 아미코젠(092040) ▼19.0%, 지아이에스(306620) ▲6.7%, 앱튼(270520) ▲14.1%, 에이치엠넥스(036170) ▲16.7%, 케이바이오(038530) 0.0%, 케스피온(079190) 상한가, 휴림로봇(090710) ▲3.7%, 현대ADM(187660) 상한가, 네오펙트(290660) ▲21.7% 등의 성적을 기록했다.상승률이 높은 종목으로는 씨아이에스와 비츠로시스가 눈에 띈다. 씨아이에스는 높은 거래대금과 함께 급등세를 보이고 있으며, 비츠로시스는 비교적 낮은 시가총액에도 불구하고 거래가 활발하게 이뤄져 주가가 급등하고 있다. 반면 아미코젠과 대한광통신은 각각 19.0%, 5.0%의 하락을 기록하며 부진한 흐름을 보이고 있다.전반적인 시장은 상승과 하락이 혼재된 가운데 일부 종목들이 높은 거래량과 변동성을 보이며 시장의 관심을 끌고 있다. 특히 씨아이에스와 비츠로시스는 투자자들의 활발한 거래로 주가 상승을 견인하고 있으며, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]