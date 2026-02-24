[서울데이터랩]‘나노엔텍’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-24 09:24
수정 2026-02-24 09:24
24일 오전 9시 15분 나노엔텍(039860)(039860)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 나노엔텍은 개장 직후 5분간 329만 5228주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1770원 오른 7670원이다.

한편 나노엔텍의 PER은 92.41로 다소 높아 보이며, ROE는 5.62%로 수익성은 보통 수준이다.

이어 상승률 2위 예선테크(250930)는 현재가 577원으로 주가가 29.95% 상승하고 있다. 상승률 3위 아이톡시(052770)는 현재 604원으로 29.89% 상승하며 강세를 보인다. 상승률 4위 케스피온(079190)은 28.50% 상승하며 514원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대ADM(187660)은 22.97%의 상승세를 타고 1만 4830원에 거래되고 있다.

6위 네오펙트(290660)는 현재가 963원으로 22.36% 상승 중이다. 7위 솔트웨어(328380)는 현재가 974원으로 22.36% 상승 중이다. 8위 딜리(131180)는 현재가 1124원으로 21.65% 상승 중이다. 9위 비츠로시스(054220)는 현재가 858원으로 20.00% 상승 중이다. 10위 애머릿지(900100)는 현재가 552원으로 15.24% 상승 중이다.



이밖에도 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲14.66%, 에어레인(163280) ▲14.52%, 에이치엠넥스(036170) ▲14.44%, 이랜텍(054210) ▲13.76% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로