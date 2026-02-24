[서울데이터랩]에이엔피 29.90% 상한가…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]에이엔피 29.90% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-24 09:18
수정 2026-02-24 09:18
24일 오전 9시 10분 에이엔피(015260)가 등락률 +29.90%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 에이엔피는 개장 직후 5분간 266만 5430주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 183원 오른 795원이다.

한편 에이엔피의 PER은 -3.43으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -35.66%로 수익성이 낮다고 해석할 수 있다.

이어 상승률 2위 미래에셋생명(085620)은 현재가 1만 9220원으로 주가가 19.23% 급등하고 있다. 상승률 3위 삼화콘덴서(001820)는 현재 6만 7800원으로 18.95% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 애경산업(018250)은 16.77% 급등하며 1만 8660원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KEC(092220)는 11.13%의 상승세를 타고 879원에 거래되고 있다.

6위 한농화성(011500)은 현재가 2만 6150원으로 11.04% 상승 중이다. 7위 한미사이언스(008930)는 현재가 4만 6600원으로 9.01% 상승 중이다. 8위 금호전기(001210)는 현재가 1006원으로 7.48% 상승 중이다. 9위 SG세계물산(004060)은 현재가 811원으로 5.60% 상승 중이다. 10위 엘앤에프(066970)는 현재가 12만 100원으로 5.26% 상승 중이다.



이밖에도 LS ELECTRIC(010120) ▲4.99%, 삼성SDI(006400) ▲4.98%, 한국ANKOR유전(152550) ▲4.71%, 제일연마(001560) ▲4.48% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
