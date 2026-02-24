[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

24일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.41%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 4400원으로 전 거래일 대비 0.73% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 231만 7622주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 0.32%의 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 0.10% 하락하며 큰 변동 없이 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.20% 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 에코프로(086520)는 2.30% 상승하며 활기를 띠고 있다.6위 한화솔루션(009830)은 등락률 -0.39%로 하락세를 보이고 있다. 7위 LG전자(066570)는 0.75%의 상승세로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 우리기술(032820)은 9.04%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼성전기(009150)는 0.82% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 10위 한화오션(042660)은 하락률 2.72%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 현대ADM(187660) ▲15.34%, 삼성SDI(006400) ▲6.51%, 지투지바이오(456160) ▲3.40%, 우리기술 ▲2.24%, 흥구석유(024060) ▲2.52%, 두산에너빌리티 ▲0.20%, 알테오젠(196170) ▲0.74%, 현대차 ▼0.10%, 한화시스템(272210) ▼0.54%, 미래에셋증권(006800) ▼2.34% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]