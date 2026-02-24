[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 주목받는 종목들

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 주목받는 종목들

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-24 08:55
수정 2026-02-24 08:55
23일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 주식 시장에서 이들 종목은 다양한 경제적 요인들에 따라 약세와 보합세를 반복하며 투자자들의 주목을 받고 있다.

엔비디아(NVDA)는 191.55 달러로 전일 대비 0.91% 상승하며 보합세를 기록했다. 애플(AAPL)은 266.18 달러로 0.60% 상승하며 강보합세를 나타냈다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 384.47 달러로 3.21% 하락하며 약세를 보였다.

아마존닷컴(AMZN)은 205.27 달러로 2.30% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 311.49 달러로 1.11% 하락. 알파벳 Class C(GOOG)는 311.69 달러로 1.02% 하락했다. 메타(META)는 637.25 달러로 2.81% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 161,646,469주, 거래대금은 309억 달러로 약 44조 7,216억원이다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 6.64%에 달했다. 아마존닷컴은 거래대금 108억 달러로 약 15조 6,307억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 4.90%를 기록했다. 마이크로소프트는 거래대금 164억 달러로 약 23조 7,499억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.74%에 해당한다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로