[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 주목받는 종목들

23일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 주식 시장에서 이들 종목은 다양한 경제적 요인들에 따라 약세와 보합세를 반복하며 투자자들의 주목을 받고 있다.
엔비디아(NVDA)는 191.55 달러로 전일 대비 0.91% 상승하며 보합세를 기록했다. 애플(AAPL)은 266.18 달러로 0.60% 상승하며 강보합세를 나타냈다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 384.47 달러로 3.21% 하락하며 약세를 보였다.
아마존닷컴(AMZN)은 205.27 달러로 2.30% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 311.49 달러로 1.11% 하락. 알파벳 Class C(GOOG)는 311.69 달러로 1.02% 하락했다. 메타(META)는 637.25 달러로 2.81% 하락했다.
금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 161,646,469주, 거래대금은 309억 달러로 약 44조 7,216억원이다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 6.64%에 달했다. 아마존닷컴은 거래대금 108억 달러로 약 15조 6,307억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 4.90%를 기록했다. 마이크로소프트는 거래대금 164억 달러로 약 23조 7,499억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.74%에 해당한다.
