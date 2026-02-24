[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

23일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 전반적으로 하락세를 보였다. 다우존스 지수는 821.91포인트(-1.66%) 하락하며 48,804.06에 마감했고, 나스닥 종합 지수는 258.80포인트(-1.13%) 내린 22,627.27로 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수도 71.76포인트(-1.04%) 떨어지며 6,837.75에 장을 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 564,941천주의 거래량을 기록하며 49,536.54로 시작해 49,695.61까지 올랐으나 48,731.46까지 떨어졌다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,422,173천주의 거래량을 기록했고, 22,840.97로 시작해 22,893.22까지 상승했으나 22,547.12까지 하락했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,220,078천주의 거래량을 기록하며 6,901.25로 시작해 6,916.96까지 올랐지만 6,819.82까지 떨어졌다.한편, 다우운송 지수는 564.70포인트(-2.85%) 하락하며 19,276.48에 거래를 마쳤다. 나스닥 100 지수는 303.68포인트(-1.21%) 내린 24,708.94로 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 46.96포인트(-0.57%) 내려 8,213.46을 기록하며 보합세를 보였다.VIX 지수는 21.34로 2.25포인트(11.79%) 상승했다. 이는 시장의 변동성이 증가했음을 나타내며, VIX 지수가 20을 넘는 수준에서는 시장의 불확실성이 커졌다는 의미로 해석될 수 있다.