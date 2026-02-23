[서울데이터랩]현대바이오 +29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

23일 오후 3시 40분 현대바이오(048410)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 현대바이오는 장 중 12,213,301주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 17,770원에 마감했다.한편 현대바이오의 PER은 -74.04로 과대평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 -16.36%로 수익성이 낮다고 평가된다.이어 상승률 2위 이지홀딩스(035810)와 3위 옵투스제약(131030)은 모두 주가가 +29.97%로 상한가에 도달하며 각각 종가 7,720원과 11,710원에 마감했다. 상승률 4위 나노엔텍(039860)과 5위 현대ADM(187660)은 모두 +29.96%의 상승률로 각각 종가 5,900원과 12,060원에 마감했다. 6위 엠디바이스(226590)는 종가 27,400원으로 +29.86% 상승 마감했다. 7위 예선테크(250930)는 종가 444원으로 +29.82% 상승 마감했다. 8위 유투바이오(221800)는 종가 24,750원으로 +29.79% 상승 마감했다. 9위 에이치엠넥스(036170)는 2,250원으로 +29.76% 상승 마감했다. 10위 시지메드텍(056090)은 2,930원으로 +27.11% 상승 마감했다.이밖에도 DSC인베스트먼트(241520) ▲25.90%, 아모텍(052710) ▲25.00%, KBI메탈(024840) ▲24.66%, 글로벌에스엠(900070) ▲21.47%, 우리손에프앤지(073560) ▲21.02%, 엔지켐생명과학(183490) ▲20.49%, 해성옵틱스(076610) ▲19.74%, 보로노이(310210) ▲19.32%, 코칩(126730) ▲19.17%, 오름테라퓨틱(475830) ▲19.14% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]