[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유전 거래대금 무려 282억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.23일 한국거래소에 따르면, 한국ANKOR유전(152550)이 1억주 이상의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 284원이며, 거래대금은 28,286백만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 14,212%에 이르러 시장에서의 자금 유입이 두드러진다. 한편, 서울식품(004410)은 90,441,697주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 196원이다. 거래대금은 17,072백만원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 223%로 매수세와 매도세가 치열하게 공방을 벌이고 있다.한화생명(088350)는 65,909,860주의 거래량으로 3위에 올라있으며, 현재 주가는 5,810원으로 확인된다. 등락률은 11.97% 하락한 상태다. 그 외에도, 대원전선(006340)는 5,440원으로 상한가에 도달하며 거래량 47,805,901주를 기록 중이다. SG세계물산(004060)는 768원에서 29.95% 상승하여 거래량 29,933,573주를 보인다. 흥아해운(003280)는 2,015원에서 3.97% 상승, 거래량 27,526,096주를 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 광동제약(009290) ▲16.06%, 삼성전자(005930) ▲0.84%, 대한전선(001440) ▲5.17%, LG디스플레이(034220) ▲5.11%, 퍼스텍(010820) ▲9.23%, 한화투자증권(003530) ▼7.31%, 대우건설(047040) ▼2.82%, 신성이엔지(011930) ▼9.18%, 에이프로젠(007460) ▼5.80%, 한화손해보험(000370) ▼8.82% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 한국ANKOR유전와 서울식품가 있다. 이들은 각각 거래대금 비율이 시가총액 대비 14,212%와 223%에 달해, 투자자들 사이에서 활발한 거래가 이루어지고 있다. 반면, 하락폭이 큰 한화생명와 DB(012030)는 각각 거래대금 비율이 시가총액 대비 868%와 517%로 높은 매도세가 형성되어 있는 것으로 분석된다.전체적으로 코스피 시장은 특정 종목들을 중심으로 매수세와 매도세가 치열하게 맞붙고 있으며, 종목별 등락률은 다양한 양상을 보이고 있다. 이러한 흐름은 투자자들에게 시장의 변동성을 고려한 신중한 접근을 요구한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]