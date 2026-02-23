[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유전 거래대금 무려 282억 돌파

이미지 확대
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.
23일 한국거래소에 따르면, 한국ANKOR유전(152550)이 1억주 이상의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 284원이며, 거래대금은 28,286백만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 14,212%에 이르러 시장에서의 자금 유입이 두드러진다. 한편, 서울식품(004410)은 90,441,697주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 196원이다. 거래대금은 17,072백만원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 223%로 매수세와 매도세가 치열하게 공방을 벌이고 있다.
한화생명(088350)는 65,909,860주의 거래량으로 3위에 올라있으며, 현재 주가는 5,810원으로 확인된다. 등락률은 11.97% 하락한 상태다. 그 외에도, 대원전선(006340)는 5,440원으로 상한가에 도달하며 거래량 47,805,901주를 기록 중이다. SG세계물산(004060)는 768원에서 29.95% 상승하여 거래량 29,933,573주를 보인다. 흥아해운(003280)는 2,015원에서 3.97% 상승, 거래량 27,526,096주를 기록 중이다.
한편 거래량 상위 20위권 종목들은 광동제약(009290) ▲16.06%, 삼성전자(005930) ▲0.84%, 대한전선(001440) ▲5.17%, LG디스플레이(034220) ▲5.11%, 퍼스텍(010820) ▲9.23%, 한화투자증권(003530) ▼7.31%, 대우건설(047040) ▼2.82%, 신성이엔지(011930) ▼9.18%, 에이프로젠(007460) ▼5.80%, 한화손해보험(000370) ▼8.82% 등의 성적을 기록했다.
주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 한국ANKOR유전와 서울식품가 있다. 이들은 각각 거래대금 비율이 시가총액 대비 14,212%와 223%에 달해, 투자자들 사이에서 활발한 거래가 이루어지고 있다. 반면, 하락폭이 큰 한화생명와 DB(012030)는 각각 거래대금 비율이 시가총액 대비 868%와 517%로 높은 매도세가 형성되어 있는 것으로 분석된다.
전체적으로 코스피 시장은 특정 종목들을 중심으로 매수세와 매도세가 치열하게 맞붙고 있으며, 종목별 등락률은 다양한 양상을 보이고 있다. 이러한 흐름은 투자자들에게 시장의 변동성을 고려한 신중한 접근을 요구한다.
