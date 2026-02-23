[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 2272억 돌파

이미지 확대
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.
23일 한국거래소에 따르면, 대한광통신(010170)이 4811만 8248주의 거래량으로 코스닥에서 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 대한광통신의 현재 주가는 4855원이며, 거래대금은 2272억 2800만원으로 시가총액의 약 35.44%에 달하는 상당한 자금이 유입되었다. 등락률은 18.13%의 급등세를 보이며, PER -10.72, ROE -95.92로 재무 지표에서 부정적인 모습을 나타내고 있다. 우리기술(032820)은 3901만 5867주가 거래되며 거래량 2위를 기록 중이며, 현재 주가는 1만 6860원으로, 거래대금은 6536억 3200만원으로 시가총액의 23.23%에 해당한다. 등락률은 13.54%의 급등세를 보이며, PER 203.13, ROE -3.33으로 재무 지표에서 다소 부정적인 수치를 기록하고 있다.
큐캐피탈(016600)은 2965만 5689주의 거래량을 기록하며, 현재 주가는 411원으로 등락률은 11.08% 상승하고 있다. 흥구석유(024060)는 2562만 3603주가 거래되며, 주가는 2만 2850원으로 20.01% 급등하고 있다. TS인베스트먼트(246690)는 2273만 2384주가 거래되며, 주가는 2120원으로 12.77% 상승하고 있다.
한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼표시멘트(038500)(7918) ▲7.93%, KBI메탈(024840)(9210) ▲20.05%, 해성옵틱스(076610)(7921) ▲10.57%, 케이바이오(038530)(4312) ▼9.83%, 현대바이오(048410)(7939) ▲26.63%, CSA 코스믹(083660)(4316) ▼29.81%, 글로벌에스엠(900070)(7926) ▲22.86%, 티씨머티리얼즈(125020)(7946) ▲7.36%, 시지메드텍(056090)(7951) ▲22.99%, DSC인베스트먼트(241520)(7967) ▲21.07% 등의 성적을 기록하고 있다.
특히 현대ADM(187660)은 2031만 6377주가 거래되며 주가가 1만 1320원으로 21.98% 폭등하였다. 거래대금은 2171억 8100만원으로 시가총액의 34.58%를 차지하고 있어 집중적인 매수세가 나타나고 있다. 반면 CSA 코스믹은 1040만 6686주가 거래되며 주가가 252원으로 29.81% 폭락하였다. 거래대금은 2억 7400만원으로 시가총액 대비 1.73%의 자금이 유출되었음을 보여준다.
전체적으로 코스닥 시장은 극단적인 등락률을 보이는 종목들이 많아, 투자자들의 변동성 리스크 관리가 필요한 시점이다. 이러한 시장 흐름 속에서 투자자들은 각 기업의 재무 상태와 시장 내 수급 동향을 면밀히 관찰하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하다.
