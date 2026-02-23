[서울데이터랩]보로노이 22.08% 급등 주목 에코프로 알테오젠 상승세 유지 중

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]보로노이 22.08% 급등 주목 에코프로 알테오젠 상승세 유지 중

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-23 13:51
수정 2026-02-23 13:51
코스닥 주요 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

23일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 17만 4100원으로 전 거래일 대비 1.63% 상승하며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 23조 6386억원이며, 외국인비율은 21.13%이다. 거래량은 235만 2038주를 기록하고 있다. 반면, 시가총액 2위인 알테오젠(196170)은 41만 500원으로 전 거래일 대비 2.11% 상승하며 거래량 28만 4907주를 기록 중이다. 외국인비율은 13.52%이다.

시가총액 3위부터 10위에 해당하는 종목들은 에코프로비엠(247540) -0.58%, 삼천당제약(000250) -3.89%, 레인보우로보틱스(277810) +0.28%, 에이비엘바이오(298380) +0.85%, 코오롱티슈진(950160) +6.07%, 케어젠(214370) -4.46%, 리노공업(058470) +0.10%, HLB(028300) -0.93%의 등락률을 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) ▲4.45%, 펩트론(087010) ▼0.36%, 원익IPS(240810) ▼1.84%, 보로노이(310210) ▲22.08%, 이오테크닉스(039030) 0.00%, 클래시스(214150) ▼1.01%, 메지온(140410) ▼4.39%, 로보티즈(108490) ▼1.61%, HPSP(403870) ▼0.11%, ISC(095340) ▼3.37% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 보이고 있으며, 보로노이가 22.08%의 폭등세를 기록해 눈길을 끈다. 반면 케어젠과 메지온은 각각 4.46%와 4.39% 하락하며 약세를 보이고 있다. 거래량 측면에서 에코프로와 HPSP는 각각 235만 2038주와 145만 8459주로 활발한 거래를 나타내고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
정연호 기자
위로