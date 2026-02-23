[서울데이터랩]한화오션 1.13% 하락하며 하락폭 최대 기록

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]한화오션 1.13% 하락하며 하락폭 최대 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-23 13:51
수정 2026-02-23 13:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

23일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 193,000원으로 전 거래일 대비 1.53% 오르고 있다. 시가총액은 114조 2490억원이며 외국인비율은 51.09%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 956,000원으로 0.74% 상승하며, 거래량은 196만 6103주를 기록하고 있다.

삼성전자우(005935)는 2.22% 상승하여 138,100원에 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 3.14% 상승하여 525,000원에 거래되고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 0.87% 하락한 398,000원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.23% 하락한 1,732,000원, SK스퀘어(402340)는 0.34% 하락한 578,000원을 기록하고 있다. 기아(000270)는 0.29% 상승한 172,300원에, 두산에너빌리티(034020)는 0.10% 하락한 103,400원에 거래되고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 0.16% 상승한 1,244,000원이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲1.08%, KB금융(105560) ▼0.95%, 삼성물산(028260) 보합, 셀트리온(068270) ▲0.41%, 신한지주(055550) ▼0.49%, 삼성생명(032830) ▲4.79%, 한화오션(042660) ▼1.13%, 현대모비스(012330) ▲0.68%, NAVER(035420) ▲0.98%, 한국전력(015760) ▼1.11% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스피 주요 종목들은 전반적으로 혼재된 흐름을 보이고 있다. 거래량이 활발한 종목으로는 두산에너빌리티가 눈에 띄며, 상대적으로 조용한 종목은 한화에어로스페이스가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성전자의 당일 주가 변동률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로