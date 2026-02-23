[서울데이터랩]한화오션 1.13% 하락하며 하락폭 최대 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.23일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 193,000원으로 전 거래일 대비 1.53% 오르고 있다. 시가총액은 114조 2490억원이며 외국인비율은 51.09%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 956,000원으로 0.74% 상승하며, 거래량은 196만 6103주를 기록하고 있다.삼성전자우(005935)는 2.22% 상승하여 138,100원에 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 3.14% 상승하여 525,000원에 거래되고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 0.87% 하락한 398,000원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.23% 하락한 1,732,000원, SK스퀘어(402340)는 0.34% 하락한 578,000원을 기록하고 있다. 기아(000270)는 0.29% 상승한 172,300원에, 두산에너빌리티(034020)는 0.10% 하락한 103,400원에 거래되고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 0.16% 상승한 1,244,000원이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲1.08%, KB금융(105560) ▼0.95%, 삼성물산(028260) 보합, 셀트리온(068270) ▲0.41%, 신한지주(055550) ▼0.49%, 삼성생명(032830) ▲4.79%, 한화오션(042660) ▼1.13%, 현대모비스(012330) ▲0.68%, NAVER(035420) ▲0.98%, 한국전력(015760) ▼1.11% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 주요 종목들은 전반적으로 혼재된 흐름을 보이고 있다. 거래량이 활발한 종목으로는 두산에너빌리티가 눈에 띄며, 상대적으로 조용한 종목은 한화에어로스페이스가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]