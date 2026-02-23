[서울데이터랩]이지홀딩스 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]이지홀딩스 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-23 09:41
수정 2026-02-23 09:41
23일 오전 9시 15분 이지홀딩스(035810)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 이지홀딩스는 개장 직후 5분간 50만 9513주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1780원 오른 7720원이다.

한편 이지홀딩스의 PER은 15.56으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 2.70%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 엠디바이스(226590)는 현재가 2만 6950원으로 주가가 27.73% 폭등하고 있다. 상승률 3위 예선테크(250930)는 현재 433원으로 26.61% 폭등하며 두각을 나타내고 있다. 상승률 4위 DSC인베스트먼트(241520)는 25.49% 상승하며 1만 8460원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에스폴리텍(050760)은 20.61%의 상승세를 타고 1498원에 거래되고 있다.

6위 아모텍(052710)은 현재가 1만 3740원으로 17.64% 급등 중이다. 7위 포바이포(389140)는 현재가 1만 4100원으로 14.26% 급등 중이다. 8위 데브시스터즈(194480)는 현재가 4만 500원으로 13.60% 급등 중이다. 9위 체리부로(066360)는 현재가 1214원으로 13.56% 급등 중이다. 10위 글로벌에스엠(900070)은 현재가 648원으로 13.09% 급등 중이다.



이밖에도 현대바이오(048410) ▲12.87%, 다원시스(068240) ▲12.61%, 디케이티(290550) ▲12.49%, 매커스(093520) ▲11.85%, 아스트(067390) ▲11.83%, 삼보모터스(053700) ▲11.49%, TS인베스트먼트(246690) ▲11.44%, 듀켐바이오(176750) ▲11.01%, 해성옵틱스(076610) ▲10.79%, 인포바인(115310) ▲10.48% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
