[서울데이터랩]‘미래에셋생명’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

23일 오전 9시 10분 미래에셋생명(085620)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 미래에셋생명은 개장 직후 5분간 33만 7571주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3720원 오른 1만 6120원이다.한편 미래에셋생명의 PER은 15.49로 보통 수준이며, ROE는 4.88%로 수익성이 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 SG세계물산(004060)은 현재가 749원으로 주가가 26.73% 폭등하고 있다. 상승률 3위 더존비즈온(012510)은 현재 11만 8500원으로 23.44% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 에이엔피(015260)는 16.77% 급등하며 550원에 거래되고 있다. 상승률 5위 롯데손해보험(000400)은 16.24%의 상승세를 타고 2935원에 거래되고 있다.6위 텔코웨어(078000)는 현재가 1만 8620원으로 14.66% 상승 중이다. 7위 영흥(012160)은 현재가 707원으로 13.67% 상승 중이다. 8위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 269원으로 13.50% 상승 중이다. 9위 삼화콘덴서(001820)는 현재가 4만 9650원으로 13.23% 상승 중이다. 10위 삼성전기우(009155)는 현재가 17만 1900원으로 13.09% 상승 중이다.이밖에도 대한조선(439260) ▲12.15%, 대원전선(006340) ▲11.59%, 흥국화재(000540) ▲10.76%, 넥센우(005725) ▲10.08%, 삼성전기(009150) ▲9.95%, 조광피혁(004700) ▲9.93%, 세방전지(004490) ▲9.39%, 일진전기(103590) ▲9.02%, DB(012030) ▲8.25%, 광동제약(009290) ▲7.98% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]