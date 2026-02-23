[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(2월 23일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 16.33%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 197,400원으로 전 거래일 대비 3.84% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2,024,732주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)이 검색비율 2위를 기록하며 2.42%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 4.72% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.39%의 상승률로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 5.60% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다.6위 한화솔루션(009830)는 등락률 1.70%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)는 0.13%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 미래에셋증권(006800)는 0.85%의 상승세를 보이고 있다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 0.51% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 0.50%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 삼성전기(009150) ▲6.63%, NAVER(035420) ▲2.80%, 미래에셋생명(085620) ▲0.85%, 한화시스템(272210) ▲30.00%, 에코프로비엠(247540) ▼1.03%, 삼성중공업(010140) ▲1.29%, LG전자(066570) ▲1.49%, 알테오젠(196170) ▲23.85%, 더존비즈온(012510) ▲0.86%, 카카오(035720) ▲0.20% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]