[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 20일 장 마감 5분 만에 12.53%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 190,100원으로 전 거래일 대비 0.05% 상승하며 보합세로 마감했다. 거래량은 23,226,324주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 6.15%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 6.61% 상승 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 5.18% 상승했다. 검색비율 5위 한화솔루션(009830)은 -9.40% 하락했다.6위 현대차(005380)는 등락률 -0.78%로 보합세를 기록했다. 7위 우리기술(032820)은 14.67%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 미래에셋증권(006800)은 0.57% 소폭 상승 마감했다. 9위 한화시스템(272210)은 9.49% 상승했다. 10위 SK증권(001510)은 18.37% 급등했다.이 밖에도 에코프로(086520) ▼0.58%, 삼성전자우(005935) ▲1.20%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.29%, NAVER(035420) ▲0.59%, 흥구석유(024060) ▲24.36%, 삼성중공업(010140) ▲2.08%, 삼성SDI(006400) ▼1.47%, 한화생명(088350) ▲29.92%, 한화에어로스페이스(012450) ▲8.09%, 휴림로봇(090710) ▲2.07% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]