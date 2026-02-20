[서울데이터랩]비케이홀딩스 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]비케이홀딩스 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-20 16:20
수정 2026-02-20 16:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


20일 오후 3시 30분 비케이홀딩스(050090)가 등락률 29.9%로 상승률 1위로 마감했다. 비케이홀딩스는 장 중 173만 7250주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 162원 오른 703원에 마감했다.

한편 비케이홀딩스의 주가수익비율(PER)은 -6.0으로 매우 저평가돼 있을 가능성을 시사하며, 자기자본이익률(ROE)은 -12.5%로 수익성 측면에서는 부정적인 지표를 나타내고 있다.

이어 상승률 2위 체리부로(066360)는 주가가 29.9% 폭등하며 종가 1069원에 상승 마감했다. 상승률 3위 다원넥스뷰(323350)의 주가는 1만 8700원으로 28.1% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 흥구석유(024060)는 24.4% 폭등하며 1만 9040원에 마감했다. 상승률 5위 바이오톡스텍(086040)은 20.8%의 급등세를 타고 3190원에 마감했다.

6위 풍원정밀(371950)은 1만 6880원으로 20.7% 급등 마감했다. 7위 제이에스링크(127120)는 종가 3만 6500원으로 18.9% 급등 마감했다. 8위 중앙에너비스(000440)는 종가 2만 400원으로 17.3% 급등 마감했다. 9위 RF머트리얼즈(327260)는 4만 5000원으로 16.9% 급등 마감했다. 10위 다원시스(068240)는 2935원으로 15.8% 급등 마감했다.



이 밖에도 글로벌에스엠(900070) 15.1%, KD(044180) 15.0%, 대한광통신(010170) 15.0%, 우리기술(032820) 14.7% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
20일 상승률 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로