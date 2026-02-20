[서울데이터랩]2월 20일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2월 20일 한국거래소에 따르면 광동제약(009290)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 1만 400원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 미래에셋생명(085620)은 29.98% 상승한 1만 2400원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 롯데손해보험(000400)은 29.95% 상승한 2525원에 마감됐다. 흥국화재우(000545)와 한화생명(088350)도 각각 29.92% 상승하며 각각 9510원과 6600원에 거래를 마쳤다.한화솔루션은 전 거래일 대비 9.40% 하락한 5만 3000원에 거래를 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 삼양바이오팜은 9.39% 하락한 9만 5500원에 거래를 마쳤다. 한화투자증권우는 9.27% 하락한 1만 1160원에, 우진플라임은 8.63% 하락한 3070원에 마감됐다. 한화솔루션우는 7.55% 하락하며 3만 600원에 거래를 마쳤다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 2323만 2360주의 거래량을 바탕으로 0.05% 상승했다. SK하이닉스는 496만 6832주의 거래량을 기록하며 6.15% 상승했다. 삼성전자우는 471만 20주의 거래량으로 1.20% 상승했다. 삼성바이오로직스는 3만 2554주의 거래량으로 0.93% 상승했다. SK스퀘어는 72만 9730주의 거래량을 기록하며 2.47% 상승했다. 기아는 107만 3543주의 거래량을 바탕으로 1.06% 상승했다. 두산에너빌리티는 1206만 8653주의 거래량으로 5.18% 상승했다. 한화에어로스페이스는 44만 1855주의 거래량을 기록하며 8.09% 상승했다. 반면 현대차는 125만 948주의 거래량으로 0.78% 하락했고, LG에너지솔루션은 21만 8888주의 거래량으로 0.50% 하락했다.이날 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냈다. 투자자들은 다양한 종목의 상승세를 주목하며 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]