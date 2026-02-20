[서울데이터랩]2월 20일 코스피 주요 종목 마감시황

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]2월 20일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-20 16:18
수정 2026-02-20 16:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2월 20일 한국거래소에 따르면 광동제약(009290)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 1만 400원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 미래에셋생명(085620)은 29.98% 상승한 1만 2400원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 롯데손해보험(000400)은 29.95% 상승한 2525원에 마감됐다. 흥국화재우(000545)와 한화생명(088350)도 각각 29.92% 상승하며 각각 9510원과 6600원에 거래를 마쳤다.

한화솔루션은 전 거래일 대비 9.40% 하락한 5만 3000원에 거래를 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 삼양바이오팜은 9.39% 하락한 9만 5500원에 거래를 마쳤다. 한화투자증권우는 9.27% 하락한 1만 1160원에, 우진플라임은 8.63% 하락한 3070원에 마감됐다. 한화솔루션우는 7.55% 하락하며 3만 600원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 2323만 2360주의 거래량을 바탕으로 0.05% 상승했다. SK하이닉스는 496만 6832주의 거래량을 기록하며 6.15% 상승했다. 삼성전자우는 471만 20주의 거래량으로 1.20% 상승했다. 삼성바이오로직스는 3만 2554주의 거래량으로 0.93% 상승했다. SK스퀘어는 72만 9730주의 거래량을 기록하며 2.47% 상승했다. 기아는 107만 3543주의 거래량을 바탕으로 1.06% 상승했다. 두산에너빌리티는 1206만 8653주의 거래량으로 5.18% 상승했다. 한화에어로스페이스는 44만 1855주의 거래량을 기록하며 8.09% 상승했다. 반면 현대차는 125만 948주의 거래량으로 0.78% 하락했고, LG에너지솔루션은 21만 8888주의 거래량으로 0.50% 하락했다.

이날 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냈다. 투자자들은 다양한 종목의 상승세를 주목하며 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 코스피 상승률 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로