[서울데이터랩] 코스피 5808.53p, 2.31% 상승 마감

2월 20일 오후 4시 한국거래소에 따르면 코스피는 131.28포인트(2.31%) 상승한 5808.53에 마감했다.이날 코스피 시장에서는 기관이 1조 6109억원을 순매수하며 시장을 견인했다. 반면 개인과 외국인은 각각 9872억원, 7427억원을 순매도했다.장중 최고점과 최저점은 각각 5809.91, 5684.58로 52주 신고가를 경신했다. 상한 종목 수는 9개, 상승 종목 수는 546개이며 하락 종목 수는 341개로 집계됐다.프로그램 매매 동향을 살펴보면 차익 거래에서는 1435억원 순매수가 이뤄졌으나 비차익 거래에서는 3986억원 순매도로 전체적으로는 2551억원 순매도를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]