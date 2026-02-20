[서울데이터랩] 코스피 5808.53p, 2.31% 상승 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩] 코스피 5808.53p, 2.31% 상승 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-20 16:17
수정 2026-02-20 16:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2월 20일 오후 4시 한국거래소에 따르면 코스피는 131.28포인트(2.31%) 상승한 5808.53에 마감했다.

이날 코스피 시장에서는 기관이 1조 6109억원을 순매수하며 시장을 견인했다. 반면 개인과 외국인은 각각 9872억원, 7427억원을 순매도했다.

장중 최고점과 최저점은 각각 5809.91, 5684.58로 52주 신고가를 경신했다. 상한 종목 수는 9개, 상승 종목 수는 546개이며 하락 종목 수는 341개로 집계됐다.

프로그램 매매 동향을 살펴보면 차익 거래에서는 1435억원 순매수가 이뤄졌으나 비차익 거래에서는 3986억원 순매도로 전체적으로는 2551억원 순매도를 보였다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 코스피 시장을 견인한 주체는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로