[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 4,537억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 20일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 2억 3,829만 5,869주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,900원으로, 시가총액의 5%에 해당하는 막대한 거래대금에 비해 20.33%의 급등을 기록하고 있다. PER은 237.50, ROE는 -13.91로, 수급과 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보이고 있다. 매수세와 매도세가 접전을 펼치는 가운데 장 마감까지 많은 투자자들의 이목이 집중될 것으로 보인다. 서울식품(004410)은 179원으로 2.29% 상승하며, 거래량 1억 3,230만 8,643주를 기록하고 있다. 거래대금은 24,541백만원이며, 시가총액 대비 비율은 약 3.52%에 달한다.SG세계물산(004060)은 553원으로 21.54% 급등하며, 7,426만 5,276주의 거래량을 기록하고 있다. 한화생명(088350)은 6,450원으로 26.97% 폭등하며, 5,626만 2,219주의 거래량을 보이고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 234원으로 27.87% 폭등하며, 4,987만 5,992주의 거래량을 기록한다. 한화갤러리아(452260)는 2,965원으로 14.04% 급등하며, 4,964만 5,056주의 거래량을 보이고 있다. 상상인증권(001290)은 현재가 1,369원으로 16.51% 급등하며, 3,707만 8,213주의 거래량을 기록한다. 한화투자증권(003530)은 9,295원으로 2.77% 하락하며, 3,694만 1,261주의 거래량을 보이고 있다. 한온시스템(018880)은 현재가 5,010원으로 4.93% 하락하며, 3,074만 6,496주의 거래량을 기록한다. 흥아해운(003280)은 1,941원으로 4.30% 상승하며, 2,107만 2,923주의 거래량을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대원전선(006340) ▲7.29%, LG디스플레이(034220) ▲8.79%, 광동제약(009290) ▲30.00%, 대우건설(047040) ▲0.13%, 한화손해보험(000370) ▲23.69%, 한전산업(130660) ▲14.76%, 한신기계(011700) ▲12.65%, 삼성전자(005930) ▼0.58%, 유진투자증권(001200) ▼1.34%, 퍼스텍(010820) ▲17.26% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 폭등세를 보이는 광동제약과 한화손해보험이 있다. 광동제약은 거래량 1,596만 2,646주, 거래대금 160,861백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 3.11%에 달하며, 주가는 10,400원으로 상한가를 기록하고 있다. 한화손해보험은 9,190원으로 23.69% 상승했으며, 거래량 1,543만 2,457주, 거래대금 136,919백만원을 기록하고 있다. 하락세를 보이는 한화투자증권과 한온시스템도 주목할 필요가 있다. 한화투자증권은 거래량 3,694만 1,261주, 거래대금 356,253백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 1.78%로 나타나고 있으며, 한온시스템은 4.93% 하락한 5,010원에 거래되고 있다.전반적으로 코스피 시장은 상위 거래량 종목에서 상승세와 하락세가 엇갈리고 있다. 특히, SK증권의 급등세와 광동제약의 상한가가 눈에 띄며, 한화생명과 한국ANKOR유전 역시 폭등세를 보이고 있다. 반면, 한화투자증권과 한온시스템은 하락세를 기록하며 시장의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]