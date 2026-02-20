[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 790억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 790억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-20 14:03
수정 2026-02-20 14:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

20일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 5천300만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 15,290원이며, 거래대금은 790억 2천600만원으로 시가총액의 약 3.1%에 해당하는 높은 수준이다. PER은 184.22로 높으며 ROE는 -3.33으로 부진한 재무 상태를 나타내고 있다. 대한광통신(010170)은 거래량 4천600만주를 넘어서며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 4,280원이며, 거래대금은 189억 7천200만원으로 시가총액의 약 3.4%에 이른다. PER은 -9.45, ROE는 -95.92로 부정적인 재무 지표를 보이고 있다.

현대ADM(187660)은 현재가 9,530원, 등락률 8.42%로, 거래량은 2천680만주에 달한다. 케이바이오(038530)는 현재가 440원으로 9.45% 상승했으며, 거래량은 2천660만주에 이르고 있다. 앱튼(270520)은 238원으로 12.26% 상승하며, 거래량은 1천920만주를 기록 중이다. 아이에이(038880)는 130원으로 4% 상승했으며, 거래량은 1천700만주에 달한다. 에쎈테크(043340)는 644원으로 1.68% 하락, 거래량은 1천440만주다. 오르비텍(046120)은 7,110원으로 13.40% 상승하며 거래량은 1천350만주를 기록하고 있다. 오리엔트정공(065500)은 2,860원으로 9.37% 상승, 거래량은 1천330만주다. 흥구석유(024060)는 17,540원으로 14.57% 상승하며 거래량은 1천100만주에 이른다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▲4.21%, 휴맥스(115160) ▲14.39%, 큐캐피탈(016600) ▲6.49%, 티씨머티리얼즈(125020) ▲1.13%, 삼표시멘트(038500) ▲2.70%, 아로마티카(0015N0) ▲16.58%, 비엘팜텍(065170) ▼3.30%, SKAI(357880) ▲7.66%, 아스트(067390) ▲8.00%, 헝셩그룹(900270) ▼2.19% 등의 성적을 기록하고 있다.

특히 아로마티카는 거래량 770만주, 거래대금 114억 1천만원을 기록하며 16.58% 급등하고 있다. 흥구석유는 거래량 1천100만주, 거래대금 195억 1천380만원으로 14.57% 상승세를 보인다. 반면, 비엘팜텍은 3.30% 하락하며 거래량 760만주, 거래대금 37억 7천450만원으로 부진한 흐름을 보이고 있고, 에쎈테크는 1.68% 하락하며 거래량 1천440만주, 거래대금 10억 7천760만원을 기록 중이다.

전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목들이 상승세를 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 특히 거래대금이 높은 종목들은 투자자들의 관심을 끌며 시장의 중심에 서 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
우리기술이 기록한 코스닥 거래량 순위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로