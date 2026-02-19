[서울데이터랩]유투바이오 29.99% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]유투바이오 29.99% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-19 16:08
수정 2026-02-19 16:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


19일 오후 15시 40분 유투바이오(221800)(종목코드)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 유투바이오는 장 중 6,881,718주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,400원 오른 19,070원에 마감했다.

한편 유투바이오의 PER은 -71.96으로, 이는 시장에서 해당 주식이 수익성 대비 고평가되었을 가능성을 시사한다. ROE는 -7.85%로, 수익성이 낮은 수준임을 보여준다.

이어 상승률 2위 에쎈테크(043340)는 주가가 +29.96% 폭등하며 종가 655원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아스플로(159010)의 주가는 6,770원으로 +29.94% 폭등하며 마무리되었다. 상승률 4위 와토스코리아(079000)는 +29.93% 상승하며 10,810원에 마감했다. 상승률 5위 코리아에셋투자증권(190650)은 +29.93%의 상승세를 타고 종가 11,330원에 마감했다.

6위 선익시스템(171090)은 종가 128,500원으로 +28.50% 상승 마감했다. 7위 티씨머티리얼즈(125020)는 종가 5,290원으로 +25.50% 상승 마감했다. 8위 동아엘텍(088130)은 종가 10,970원으로 +23.95% 상승 마감했다. 9위 엘앤씨바이오(290650)는 종가 118,300원으로 +23.36% 상승 마감했다. 10위 마이크로컨텍솔(098120)은 종가 31,300원으로 +22.03% 상승 마감했다.



이밖에도 링크솔루션(474650) ▲21.45%, 포바이포(389140) ▲21.14%, 피에스케이홀딩스(031980) ▲21.11%, NHN벅스(104200) ▲20.73%, 제일바이오(052670) ▲20.37%, 케어젠(214370) ▲20.20%, 삼천당제약(000250) ▲19.44%, 현대ADM(187660) ▲19.11%, 셀비온(308430) ▲18.85%, 유진테크(084370) ▲18.75% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는, “유투바이오의 강세는 최근 바이오 산업에 대한 긍정적 전망과 관련이 있을 수 있다”며 “투자자들이 바이오 기술의 성장 가능성을 높게 평가하고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유투바이오가 상승률 1위를 기록한 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로