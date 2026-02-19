[서울데이터랩]유투바이오 29.99% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일 오후 15시 40분 유투바이오(221800)(종목코드)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 유투바이오는 장 중 6,881,718주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,400원 오른 19,070원에 마감했다.한편 유투바이오의 PER은 -71.96으로, 이는 시장에서 해당 주식이 수익성 대비 고평가되었을 가능성을 시사한다. ROE는 -7.85%로, 수익성이 낮은 수준임을 보여준다.이어 상승률 2위 에쎈테크(043340)는 주가가 +29.96% 폭등하며 종가 655원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아스플로(159010)의 주가는 6,770원으로 +29.94% 폭등하며 마무리되었다. 상승률 4위 와토스코리아(079000)는 +29.93% 상승하며 10,810원에 마감했다. 상승률 5위 코리아에셋투자증권(190650)은 +29.93%의 상승세를 타고 종가 11,330원에 마감했다.6위 선익시스템(171090)은 종가 128,500원으로 +28.50% 상승 마감했다. 7위 티씨머티리얼즈(125020)는 종가 5,290원으로 +25.50% 상승 마감했다. 8위 동아엘텍(088130)은 종가 10,970원으로 +23.95% 상승 마감했다. 9위 엘앤씨바이오(290650)는 종가 118,300원으로 +23.36% 상승 마감했다. 10위 마이크로컨텍솔(098120)은 종가 31,300원으로 +22.03% 상승 마감했다.이밖에도 링크솔루션(474650) ▲21.45%, 포바이포(389140) ▲21.14%, 피에스케이홀딩스(031980) ▲21.11%, NHN벅스(104200) ▲20.73%, 제일바이오(052670) ▲20.37%, 케어젠(214370) ▲20.20%, 삼천당제약(000250) ▲19.44%, 현대ADM(187660) ▲19.11%, 셀비온(308430) ▲18.85%, 유진테크(084370) ▲18.75% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는, “유투바이오의 강세는 최근 바이오 산업에 대한 긍정적 전망과 관련이 있을 수 있다”며 “투자자들이 바이오 기술의 성장 가능성을 높게 평가하고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]