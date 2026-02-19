[서울데이터랩]상상인증권 29.98% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일 오후 15시 35분 상상인증권(001290)이 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 상상인증권은 장 중 9,947,042주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 271원 오른 1,175원에 마감했다.한편 상상인증권의 PER은 -6.56으로 나타났으며, ROE는 -22.81%로 부정적인 수치를 기록했다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 4,510원에 상승 마감했다. 상승률 3위 SK증권(001510)의 주가는 1,579원으로 29.96% 폭등하며 부진했다. 상승률 4위 미래에셋증권우(006805)는 29.91% 상승하며 27,800원에 마감했다. 상승률 5위 한화투자증권(003530)은 29.89%의 상승세를 타고 종가 9,560원에 마감했다.6위 광동제약(009290)은 종가 8,000원으로 29.87% 상승 마감했다. 7위 현대차증권(001500)은 종가 13,800원으로 29.21% 상승 마감했다. 8위 한화투자증권우(003535)는 종가 12,300원으로 28.53% 상승 마감했다. 9위 부광약품(003000)은 종가 5,480원으로 28.04% 상승 마감했다. 10위 한화솔루션(009830)은 종가 58,500원으로 27.45% 상승 마감했다.이밖에도 유진투자증권(001200) ▲25.31%, 서울식품(004410) ▲21.53%, 다올투자증권(030210) ▲20.95%, NH투자증권(005940) ▲18.93% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “상상인증권의 급등은 주식시장에서 긍정적인 투자 심리를 반영한 결과로 보인다”며 “향후 지속적인 주가 상승을 위해서는 기업의 재무구조 개선이 필요할 것”이라고 말했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]