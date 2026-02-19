[서울데이터랩]상상인증권 29.98% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]상상인증권 29.98% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-19 16:08
수정 2026-02-19 16:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


19일 오후 15시 35분 상상인증권(001290)이 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 상상인증권은 장 중 9,947,042주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 271원 오른 1,175원에 마감했다.

한편 상상인증권의 PER은 -6.56으로 나타났으며, ROE는 -22.81%로 부정적인 수치를 기록했다.

이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 4,510원에 상승 마감했다. 상승률 3위 SK증권(001510)의 주가는 1,579원으로 29.96% 폭등하며 부진했다. 상승률 4위 미래에셋증권우(006805)는 29.91% 상승하며 27,800원에 마감했다. 상승률 5위 한화투자증권(003530)은 29.89%의 상승세를 타고 종가 9,560원에 마감했다.

6위 광동제약(009290)은 종가 8,000원으로 29.87% 상승 마감했다. 7위 현대차증권(001500)은 종가 13,800원으로 29.21% 상승 마감했다. 8위 한화투자증권우(003535)는 종가 12,300원으로 28.53% 상승 마감했다. 9위 부광약품(003000)은 종가 5,480원으로 28.04% 상승 마감했다. 10위 한화솔루션(009830)은 종가 58,500원으로 27.45% 상승 마감했다.



이밖에도 유진투자증권(001200) ▲25.31%, 서울식품(004410) ▲21.53%, 다올투자증권(030210) ▲20.95%, NH투자증권(005940) ▲18.93% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “상상인증권의 급등은 주식시장에서 긍정적인 투자 심리를 반영한 결과로 보인다”며 “향후 지속적인 주가 상승을 위해서는 기업의 재무구조 개선이 필요할 것”이라고 말했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
상상인증권의 마감 주가는 전 거래일 대비 얼마 상승했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로