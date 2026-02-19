[서울데이터랩]미래에셋증권 13.96% 급등하며 시장 이목 집중

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미래에셋증권 13.96% 급등하며 시장 이목 집중

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-19 13:35
수정 2026-02-19 13:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 18만 8500원으로 전 거래일 대비 4.03% 오르며 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 111조 5851억원이며, 외국인비율은 51.42%로 나타난다. SK하이닉스(000660)는 현재가 89만 2000원으로 1.36% 상승 중이며, 시가총액 64조 9378억원 가운데 외국인비율은 53.13%를 기록하고 있다.

삼성전자우(005935)는 4.70% 상승하며, 현대차(005380)는 0.40% 상승하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.14%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.58%의 상승세를 보인다. SK스퀘어(402340)는 2.78%, 기아(000270)는 2.86% 상승 중이며, 두산에너빌리티(034020)는 2.17% 오름세를 보인다. KB금융(105560)은 0.71% 하락하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲5.71%, 한화에어로스페이스(012450) ▲2.99%, 셀트리온(068270) ▲2.63%, 삼성물산(028260) ▼0.47%, 신한지주(055550) ▼1.76%, 한화오션(042660) ▲8.32%, 삼성생명(032830) ▲0.97%, 한국전력(015760) ▲4.68%, 현대모비스(012330) ▲0.92%, 미래에셋증권(006800) ▲13.96% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 활발한 거래를 이어가고 있다. 특히, 미래에셋증권은 상당한 상승폭을 기록하며 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성전자의 주가는 전 거래일 대비 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로