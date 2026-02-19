[서울데이터랩]19만 삼전…개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(2월 19일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.29%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 190,500원으로 전 거래일 대비 5.13% 상승하며 순조로운 출발을 보이고 있다. 거래량은 2,865,024주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 3.07%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 2.69% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 검색비율 4위 미래에셋증권(006800)은 개장 초반부터 12.34%의 급등세를 보이고 있다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 -0.40% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 5.86%로 상승세를 보이고 있다. 7위 셀트리온(068270)은 0.84%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 0.13%의 보합세를 보이고 있다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 4.19% 상승하며 강세를 보이고 있다. 10위 한화솔루션(009830)은 상승률 4.90%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 현대차증권(001500) ▲21.35%, NH투자증권(005940) ▲17.80%, 알테오젠(196170) ▲3.80%, 삼성중공업(010140) ▲3.43%, SK하이닉스 ▲3.07%, LG전자(066570) ▲2.22%, 두산에너빌리티 ▲2.69%, 한화오션 ▲5.86%, POSCO홀딩스 ▲4.19%, 한화솔루션 ▲4.90% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]