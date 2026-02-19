[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 상승세 주도하다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 상승세 주도하다

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-19 08:52
수정 2026-02-19 08:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


18일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)와 같은 주요 기술주들이 전반적으로 긍정적 흐름을 이어가고 있다.

엔비디아는 전일 대비 1.69% 상승하여 188.10달러에 거래되고 있다. 애플은 0.18% 오르며 264.36달러를 기록하고 있다. 마이크로소프트는 0.72% 상승하여 399.71달러에 거래 중이다.

아마존닷컴(AMZN)은 1.74% 상승하여 204.65달러에 거래되고 있다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.44%의 상승률을 보이며 303.34달러에 거래되고 있고, 알파벳 Class C(GOOG)는 0.45% 상승한 304.18달러를 기록 중이다. 메타(META)는 0.69% 오른 643.71달러에 거래되고 있다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 138,633,699주였으며 거래대금은 262억 달러로 약 38조 109억원에 달한다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.73%를 기록했다. 애플의 거래대금은 68.8억 달러로 약 9조 9,993억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 1.77%에 해당한다. 마이크로소프트의 거래대금은 71.7억 달러로 약 10조 4,240억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 2.41%다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
18일 뉴욕 증시에서 Magnificent 7 종목의 전반적인 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로