[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 상승세 주도하다

18일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)와 같은 주요 기술주들이 전반적으로 긍정적 흐름을 이어가고 있다.엔비디아는 전일 대비 1.69% 상승하여 188.10달러에 거래되고 있다. 애플은 0.18% 오르며 264.36달러를 기록하고 있다. 마이크로소프트는 0.72% 상승하여 399.71달러에 거래 중이다.아마존닷컴(AMZN)은 1.74% 상승하여 204.65달러에 거래되고 있다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.44%의 상승률을 보이며 303.34달러에 거래되고 있고, 알파벳 Class C(GOOG)는 0.45% 상승한 304.18달러를 기록 중이다. 메타(META)는 0.69% 오른 643.71달러에 거래되고 있다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 138,633,699주였으며 거래대금은 262억 달러로 약 38조 109억원에 달한다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.73%를 기록했다. 애플의 거래대금은 68.8억 달러로 약 9조 9,993억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 1.77%에 해당한다. 마이크로소프트의 거래대금은 71.7억 달러로 약 10조 4,240억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 2.41%다.