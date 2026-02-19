[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

18일(현지시간) 미국 주식 시장에서는 주요 지수들이 대체로 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,662.66 포인트로 마감하며 129.47 포인트(0.26%) 올랐다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,753.64 포인트로 175.25 포인트(0.78%) 상승했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,881.31 포인트를 기록하며 38.09 포인트(0.56%) 오른 것으로 나타났다.다우존스 지수는 시작가 49,571.92에서 하루 최고가 49,897.31, 최저가 49,469.06을 기록하며 490,657천 주의 거래량을 보였다. 나스닥 종합 지수는 시작가 22,629.85에서 최고가 22,895.96, 최저가 22,597.77을 기록하고 1,398,487천 주의 거래량을 기록했다. S＆P 500 지수는 3,015,918천 주의 거래량과 함께 시작가 6,855.48, 최고가 6,909.12, 최저가 6,849.66 사이에서 움직였다.한편, 다우운송 지수는 19,807.40 포인트로 272.86 포인트(1.40%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,898.87로 197.27 포인트(0.80%) 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 8,214.35 포인트로 78.31 포인트(0.96%) 상승했다.VIX 지수는 19.38로 0.91 포인트 하락하며 등락률 -4.49%를 기록했다. VIX 지수가 20 미만인 점을 고려할 때, 현재 시장은 비교적 안정적인 상태로 평가할 수 있다.