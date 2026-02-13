[서울데이터랩]SK증권우 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

13일 오후 3시 35분 SK증권우(001515)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. SK증권우는 장 중 374,277주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 800원 오른 3,470원에 마감했다.한편 SK증권우의 PER은 433.75로 높은 수준을 나타내며, ROE 지표는 제공되지 않았다.이어 상승률 2위 SK증권(001510)은 주가가 29.95% 폭등하며 종가 1,215원에 상승 마감했다. 상승률 3위 와이투솔루션(011690)의 주가는 7,260원으로 28.50% 폭등하며 두드러졌다. 상승률 4위 SK이터닉스(475150)는 23.76% 상승하며 28,650원에 마감했다. 상승률 5위 상상인증권(001290)은 21.02%의 급등세를 보이며 904원에 마감했다.6위 신영증권(001720)은 227,500원으로 17.21% 급등 마감했다. 7위 미래에셋증권(006800)은 종가 61,600원으로 15.36% 급등 마감했다. 8위 대신증권(003540)은 종가 41,400원으로 14.68% 급등 마감했다. 9위 SGC에너지(005090)는 39,650원으로 13.45% 상승 마감했다. 10위 한화투자증권(003530)은 7,360원으로 13.23% 상승 마감했다.이밖에도 미래에셋증권2우B(00680K) ▲12.08%, SNT다이내믹스(003570) ▲11.79%, DB증권(016610) ▲11.63%, 유화증권(003460) ▲11.31%, SK텔레콤(017670) ▲10.90%, 교보증권(030610) ▲9.98%, 현대약품(004310) ▲9.30%, SH에너지화학(002360) ▲9.14%, 현대차증권(001500) ▲8.98%, 성창기업지주(000180) ▲8.77% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]