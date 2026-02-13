[서울데이터랩]‘유투바이오’ 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]‘유투바이오’ 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-13 15:56
수정 2026-02-13 15:56
13일 오후 3시 40분 유투바이오(221800)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 유투바이오는 장 중 9,459,935주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,380원 오른 14,670원에 마감했다.

한편 유투바이오의 PER은 -55.36으로 주가가 고평가될 가능성을 시사하며, ROE는 -7.85%로 수익성이 낮다고 해석될 수 있다.

이어 상승률 2위 현대ADM(187660)은 주가가 29.93% 폭등하며 종가 7,380원에 상승 마감했다. 상승률 3위 비엘팜텍(065170)의 주가는 5,430원으로 29.90% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 상아프론테크(089980)는 29.84% 폭등하며 22,450원에 마감했다. 상승률 5위 마이크로컨텍솔(098120)은 26.98%의 상승세를 타고 25,650원에 마감했다.

6위 LS증권(078020)은 7,610원으로 21.18% 상승 마감했다. 7위 코아시아씨엠(196450)은 종가 1,179원으로 17.43% 상승 마감했다. 8위 스피어(347700)는 종가 44,600원으로 15.84% 상승 마감했다. 9위 아이디스홀딩스(054800)는 15,300원으로 15.04% 상승 마감했다. 10위 오르비텍(046120)은 6,210원으로 15.00% 상승 마감했다.



이밖에도 에스제이그룹(306040) ▲14.40%, 코미팜(041960) ▲13.02%, 셀레믹스(331920) ▲12.51%, 피에스텍(002230) ▲12.07%, 코콤(015710) ▲11.44%, KNN(058400) ▲10.83%, 유진테크(084370) ▲10.67%, 레이저쎌(412350) ▲10.50%, 큐라클(365270) ▲10.09%, 코데즈컴바인(047770) ▲10.01% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
