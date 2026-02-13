[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-13 15:56
수정 2026-02-13 15:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


삼성전자(005930)가 2월 13일 장 마감 5분 만에 17.86%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 181,200원으로 전 거래일 대비 1.46% 상승했다. 거래량은 33,450,440주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -0.90%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.26% 상승 마감했다. 검색비율 4위 미래에셋증권(006800)은 15.36%의 급등세로 마감했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 -1.38%의 등락률로 하락했다.

6위 스피어(347700)는 15.84%의 급등세로 마감했다. 7위 삼성전자우(005935)는 4.50% 상승했다. 8위 에코프로(086520)는 -3.28%의 등락률을 기록했다. 9위 우리기술(032820)은 -9.40%로 큰 낙폭을 보였다. 10위 비엘팜텍(065170)은 29.90%의 상한가로 마감했다.



이 밖에도 한국항공우주(047810) ▲6.77%, 한화솔루션(009830) ▼3.47%, SK증권(001510) ▲29.95%, 휴림로봇(090710) ▼-0.71%, LG전자(066570) ▼3.46%, NAVER(035420) ▼1.17%, SK텔레콤(017670) ▲10.90%, 이수페타시스(007660) ▼6.10%, 셀트리온(068270) ▼0.21%, 카카오(035720) ▼2.38% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2월 13일 검색비율 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로