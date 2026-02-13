[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 케이바이오 거래대금 303억 3700만원 돌파

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 케이바이오 거래대금 303억 3700만원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-13 13:41
수정 2026-02-13 13:41
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

13일 한국거래소에 따르면, 케이바이오(038530)가 6100만 주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 468원이며, 거래대금은 303억 3700만원으로 시가총액 대비 약 56%를 차지하고 있다. 뉴인텍(012340)은 3469만 5257주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 거래대금은 275억 8400만원으로 시가총액 대비 69%에 육박하고 있다. 좋은사람들(033340)은 2878만 2556주의 거래량을 기록하며, 거래대금 612억 700만원으로 시가총액 대비 약 29%에 달해 투자자들의 주목을 받고 있다.

거래량 상위 3위에서 10위까지의 종목들은 다양한 주가 동향을 보이고 있다. 우리기술(032820)은 현재 12,640원으로 -7.20% 하락하며 2,833만 6772주의 거래량을 기록하고 있다. 현대ADM(187660)은 7,380원으로 상한가를 기록하며 2,783만 4495주가 거래되었다. SKAI(357880)는 2,345원으로 +19.46% 상승하며 2,445만 4898주의 거래량을 보이고 있다. 에스코넥(096630)은 943원으로 +4.08% 상승, 2,314만 951주의 거래량을 기록하고 있으며, 코데즈컴바인(047770)은 4,430원으로 +10.89% 상승하여 2,260만 2827주의 거래량을 보이고 있다. 소프트센(032680)은 286원으로 -12.80% 하락, 2,255만 7912주의 거래량을 기록했으며, 대한광통신(010170)은 3,470원으로 +4.36% 상승하여 1,944만 5089주의 거래량을 나타내고 있다.



한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 플루토스(019570) ▼20.83%, 아이에이(038880) ▼18.12%, 씨엑스아이(900120) ▼6.17%, 큐캐피탈(016600) ▼3.19%, KNN(058400) ▲15.28%, 삼표시멘트(038500) ▲1.50%, 서남(294630) ▲6.20%, 아이윈(090150) ▲29.93%, 오리엔트정공(065500) ▼13.02%, 오가닉티코스메틱(900300) ▼7.58% 등의 성적을 기록했다.

이번 장에서 주목할 만한 종목은 상한가를 기록한 현대ADM과 급등한 SKAI이다. 현대ADM은 시가총액 대비 거래대금 비율이 46.92%에 달해 단기 투자자들의 관심이 집중되고 있다. SKAI 또한 시가총액 대비 거래대금 비율이 52.71%로 투자자들의 강한 매수세가 확인된다. 반면, 뉴인텍과 소프트센은 각각 -11.59%와 -12.80%의 하락률을 기록하며 주목받고 있다. 뉴인텍은 거래대금이 시가총액의 69.60%에 달해 매수·매도세가 치열한 상황이다.

전체적으로 코스닥 시장은 급등과 급락을 오가는 종목들이 혼재되어 있으며, 투자자들의 심리가 급변하는 모습을 보이고 있다. 특히, 시가총액 대비 거래대금 비율이 높은 종목들이 다수 관찰되며, 이는 단기적인 매수 및 매도세가 강하게 형성되고 있음을 시사한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목은 무엇인가요?
위로