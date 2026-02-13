[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(2월 13일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 16.07%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 182,800원으로 전 거래일 대비 2.35% 상승하며 주가가 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2,685,729주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.46%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.00%의 등락률로 보합세를 보이고 있다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 -0.99%의 하락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 -1.67%로 하락세를 보이고 있다.6위 우리기술(032820)은 등락률 -4.99%로 주가가 하락하고 있다. 7위 에코프로(086520)는 -1.99%의 등락률로 주가가 하락 중이다. 8위 LG전자(066570)는 -1.98%의 하락세를 보이고 있다. 9위 한화솔루션(009830)은 -1.89% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 10위 NAVER(035420)는 0.20% 상승하며 시동을 거는 모습이다.이 밖에도 미래에셋증권(006800) ▲6.18%, 셀트리온(068270) ▲0.84%, 알테오젠(196170) ▼1.15%, 삼성SDI(006400) ▼1.82%, 원익IPS(240810) ▼16.94%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.26%, 카카오(035720) ▼0.34%, 한화오션(042660) ▼1.59%, 에코프로비엠(247540) ▼2.42%, 한화시스템(272210) ▼2.27% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]