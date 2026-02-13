[서울데이터랩]씨엑스아이 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]씨엑스아이 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-13 09:39
수정 2026-02-13 09:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


13일 오전 9시 15분 씨엑스아이(900120)가 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 씨엑스아이(씨엑스아이)는 개장 직후 5분간 659만 3986주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 165원 오른 716원이다.

한편 씨엑스아이의 PER은 1.91로 낮은 편이며, ROE는 2.62%로 낮은 수익성을 보인다.

이어 상승률 2위 상아프론테크(089980)는 현재가 2만 2450원으로 주가가 29.84% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 마이크로컨텍솔(098120)은 현재 2만 5800원으로 27.72% 폭등하고 있다. 상승률 4위 삼보산업(009620)은 21.23% 폭등하며 1976원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대ADM(187660)은 19.72%의 급등세를 타고 6800원에 거래되고 있다.

6위 코아시아씨엠(196450)은 현재가 1184원으로 17.93% 급등 중이다. 7위 SKAI(357880)는 현재가 2315원으로 17.93% 급등 중이다. 8위 레이저쎌(412350)은 현재가 5550원으로 17.71% 급등 중이다. 9위 매커스(093520)는 현재가 2만 5900원으로 12.85% 급등 중이다. 10위 인스피언(465480)은 현재가 5620원으로 12.18% 급등 중이다.



이밖에도 아이윈(090150) ▲11.59%, 메이슨캐피탈(021880) ▲11.15%, 폴라리스우노(114630) ▲10.92%, 서남(294630) ▲9.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
13일 오전 주식시장 상승률 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로