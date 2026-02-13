[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2026-02-13 09:39
수정 2026-02-13 09:39
12일(현지시간) 미국 증시에서는 주요 지수들이 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 각각 1% 이상의 하락률을 기록하며 부진한 흐름을 나타냈다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,451.98포인트로 마감하며 전일 대비 669.42포인트(-1.34%) 내렸다. 하루 거래량은 763,136천 주로 집계되었으며, 장중 최고가는 50,447.01포인트, 최저가는 49,420.28포인트를 기록했다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,597.15포인트로 마감하며 469.32포인트(-2.04%) 하락했다. 나스닥 종합의 하루 거래량은 1,753,291천 주였으며, 최고가는 23,161.60포인트, 최저가는 22,548.02포인트로 나타났다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,832.76포인트로 마감하며 108.71포인트(-1.57%) 내렸다. 해당 지수의 하루 거래량은 4,478,247천 주였으며, 최고가는 6,973.22포인트, 최저가는 6,824.04포인트였다.

한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각 하락세를 보였다. 다우운송 지수는 800.03포인트(-4.04%) 하락한 19,025.63포인트로 마감했다. 나스닥 100 지수는 513.65포인트(-2.04%) 내린 24,687.61포인트를 기록했고, 필라델피아 반도체 지수는 207.16포인트(-2.50%) 하락한 8,084.70포인트로 마무리되었다.

VIX 지수는 20.70포인트로 마감하며 3.05포인트(17.28%) 상승했다. 이는 투자자들이 시장의 변동성을 인식하고 있음을 시사하며, VIX 지수가 20을 넘는 상황은 시장의 불확실성이 증가했음을 나타낸다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로