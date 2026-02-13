[서울데이터랩]‘와이투솔루션’ 21.95% 폭등…실시간 상승률 1위

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]'와이투솔루션' 21.95% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-13 09:39
수정 2026-02-13 09:39
13일 오전 9시 10분 와이투솔루션(011690)가 등락률 +21.95%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 와이투솔루션은 개장 직후 5분간 188만 2387주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1240원 오른 6890원이다.

한편 와이투솔루션의 PER은 -55.12로, 시장에서 큰 손실을 보고 있는 기업으로 평가될 가능성이 있으며, ROE는 6.25%로 수익성 측면에서 다소 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 SK이터닉스(475150)는 현재가 2만 8150원으로 주가가 21.60% 폭등하고 있다. 상승률 3위 SH에너지화학(002360)은 현재 448원으로 16.97% 급등하고 있다. 상승률 4위 대신증권(003540)은 15.65% 상승하며 4만 1750원에 거래되고 있다. 상승률 5위 티엠씨(217590)는 10.82%의 상승세를 타고 1만 6280원에 거래되고 있다.

6위 SK증권(001510)은 현재가 1036원으로 10.80% 상승 중이다. 7위 HDC(012630)는 현재가 2만 3750원으로 10.72% 상승 중이다. 8위 신영증권(001720)은 현재가 21만 2500원으로 9.48% 상승 중이다. 9위 SGC에너지(005090)는 현재가 3만 8250원으로 9.44% 상승 중이다. 10위 대신증권우(003545)는 현재가 2만 7350원으로 8.96% 상승 중이다.



이밖에도 SK텔레콤(017670) ▲8.59%, 대신증권2우B(003547) ▲8.07%, 한화생명(088350) ▲8.01%, NHN(181710) ▲7.86% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로