[서울데이터랩]SKAI 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]SKAI 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-12 16:18
수정 2026-02-12 16:18
12일 오후 15시 40분 SKAI(357880)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. SKAI는 장 중 2,726,213주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 453원 오른 1,963원에 마감했다.

한편 SKAI의 PER은 -2.29로 나타났으며, 이는 해당 기업의 수익성이 부정적임을 시사한다. ROE는 -185.45%로 매우 낮은 수익성을 보였다.

이어 상승률 2위 에스코넥(096630)은 주가가 +29.99% 폭등하며 종가 906원에 상승 마감했다. 상승률 3위 현대ADM(187660)의 주가는 5,680원으로 +29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 뉴인텍(012340)은 +29.97% 상승하며 837원에 마감했다. 상승률 5위 케이바이오(038530)는 +29.97%의 상승세를 타고 종가 516원에 마감했다.

6위 아로마티카(0015N0)는 종가 14,710원으로 +29.95% 상승 마감했다. 7위 오리엔트정공(065500)은 종가 2,995원으로 +29.93% 상승 마감했다. 8위 유투바이오(221800)는 종가 11,290원으로 +29.92% 상승 마감했다. 9위 레이저쎌(412350)은 종가 4,715원으로 +29.89% 상승 마감했다. 10위 서남(294630)은 종가 5,000원으로 +29.87% 상승 마감했다.



이밖에도 원익IPS(240810) ▲29.77%, 소프트센(032680) ▲29.64%, 제이티(089790) ▲26.01%, 삼진식품(0013V0) ▲24.77%, 제이케이시냅스(060230) ▲22.47%, 아이센스(099190) ▲21.88%, 이지스(261520) ▲20.91%, 젠큐릭스(229000) ▲19.49%, 한국비티비(219750) ▲19.07%, 아이엘(307180) ▲18.98% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 SKAI의 등락에 대해 “SKAI의 주가는 공모가 대비 큰 폭의 상승을 보였다. 이는 시장에서의 긍정적 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있으며, 투자자들은 향후 실적 개선 가능성을 주목하고 있다”고 설명했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
