[서울데이터랩]2월 12일 코스피 주요 종목 마감시황

2월 12일 한국거래소에 따르면, 오리엔트바이오(002630)는 전 거래일 대비 29.83% 상승한 705원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 태광산업(003240)은 25.21% 상승한 1,187,000원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 씨케이솔루션(480370)은 24.92% 상승한 11,880원에, HDC현대EP(089470)는 18.40% 상승한 6,500원에, 보해양조(000890)는 17.43% 상승한 485원에 각각 거래를 마감했다.코스피 하락률 상위 종목으로는 다스코가 전 거래일 대비 16.20% 하락한 3,880원에 거래를 마감하며 1위를 기록했다. 에이프로젠은 9.17% 하락한 515원에, 이마트는 7.84% 하락한 117,600원에 거래를 마쳤다. TKG휴켐스와 제이알글로벌리츠는 각각 7.49%와 6.52% 하락한 19,520원과 2,150원에 거래를 마감했다.시가총액 상위 종목 중에서는 상승한 종목이 없었다. 하락 종목으로는 삼성전자가 591만 주가 거래되며 0.19%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 177만 주의 거래량을 기록하며 0.05% 하락했다. LG에너지솔루션은 거래량 23만 주로, 2.43% 하락 마감했다. 삼성바이오로직스는 6만 주가 거래되며 1.39%의 하락세를 보였다.금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이며, 상승 종목과 하락 종목이 혼재되어 있다. 투자자들은 개별 종목의 특성과 시장의 추세를 면밀히 분석하여 신중한 투자 전략을 세우는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]