[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 12일 장 마감 5분 만에 16.14%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 178,600원으로 전 거래일 대비 6.44% 상승하며 강세로 마감했다. 거래량은 41,129,531주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 3.26%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한미반도체(042700)는 9.97% 상승 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 등락률 -0.59%로 횡보했다. 검색비율 5위 우리기술(032820)은 10.28% 상승하며 강세로 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 0.00%로 보합세를 기록했다. 7위 쎄트렉아이(099320)는 -1.16%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 LG전자(066570)는 등락률 -5.08%로 하락세로 마감했다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 2.96% 상승 마감했다. 10위 에코프로(086520)는 1.97% 상승했다.이 밖에도 카카오(035720) ▼0.17%, 한화솔루션(009830) ▼0.94%, 셀트리온(068270) ▼0.42%, NAVER(035420) ▼0.78%, 현대ADM(187660) ▲29.98%, 미래에셋증권(006800) ▲4.09%, 대한전선(001440) ▲2.74%, 삼성전자우(005935) ▲5.17%, 파미셀(005690) ▲16.13%, 삼성SDI(006400) ▲2.25% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]