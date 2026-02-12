[서울데이터랩]오리엔트바이오 29.83% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-02-12 16:18
수정 2026-02-12 16:18
12일 오후 15시 35분 오리엔트바이오(002630)가 등락률 +29.83%로 상승률 1위로 마감했다. 오리엔트바이오는 장 중 16,016,210주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 162원 오른 705원에 마감했다.

한편 오리엔트바이오의 PER은 -11.19로 주가 대비 기업의 수익성이 부정적일 가능성을 시사하며, ROE는 -16.82%로 수익성이 매우 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 태광산업(003240)은 주가가 25.21% 폭등하며 종가 1,187,000원에 상승 마감했다. 상승률 3위 씨케이솔루션(480370)의 주가는 11,880원으로 24.92% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 HDC현대EP(089470)는 18.40% 상승하며 6,500원에 마감했다. 상승률 5위 보해양조(000890)는 17.43%의 급등세를 타고 종가 485원에 마감했다.

6위 파미셀(005690)은 종가 16,990원으로 16.13% 급등 마감했다. 7위 현대비앤지스틸(004560)은 종가 18,350원으로 15.12% 급등 마감했다. 8위 현대지에프홀딩스(005440)는 종가 13,930원으로 15.12% 급등 마감했다. 9위 SGC에너지(005090)는 종가 34,950원으로 12.74% 급등 마감했다. 10위 화신(010690)은 종가 11,420원으로 12.51% 급등 마감했다.



이밖에도 팜스코(036580) ▲12.40%, 아이티센씨티에스(031820) ▲12.12%, 삼영무역(002810) ▲11.95%, DN오토모티브(007340) ▲11.69%, 경동나비엔(009450) ▲10.93%, 한국금융지주우(071055) ▲10.38%, 한미반도체(042700) ▲9.97%, 에코프로머티(450080) ▲9.91%, OCI(456040) ▲9.75%, 대한유화(006650) ▲9.56% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “오리엔트바이오의 경우, 생명과학 관련 신기술 개발 및 연구에 대한 기대감이 주가에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
