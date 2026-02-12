[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 케이바이오 거래대금 481억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 케이바이오 거래대금 481억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-12 13:50
수정 2026-02-12 13:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

12일 한국거래소에 따르면, 케이바이오(038530)가 1억주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 493원으로, 시가총액의 8.45%에 해당하는 481억 7800만원의 거래대금과 함께 24.18%의 폭등세를 보이고 있다. PER -4.56, ROE -11.36으로, 재무 지표는 부정적이다. 우리기술(032820)은 1조 2641억원의 거래대금과 8.10%의 상승률을 기록하며 거래량 2위를 차지하고 있으며, 현재가는 1만 3350원이다. 시가총액은 2조 2264억원이다.

큐캐피탈(016600)은 348원으로 주가가 10.48% 상승하며 5130만주 이상의 거래량을 기록하고 있다. 인콘(083640)은 6.60% 상승하며 4779만주가 거래되고 있으며, 현대ADM(187660)은 22.65%의 큰 폭의 상승을 보이며 3570만주가 넘게 거래되고 있다. 엔투텍(227950)은 15.26%, SG(255220)는 5.06%, 소프트센(032680)은 29.64% 상승을 보이고 있다. 플루토스(019570)는 29.95%의 상한가에 근접한 상승폭을 기록하고 있으며, 나무기술(242040)은 12.39% 상승 중이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 에코볼트(097780) ▲16.22%, 비츠로시스(054220) ▲3.40%, 오리엔트정공(065500) ▲29.93%, 서남(294630) ▲18.70%, 나노캠텍(091970) ▲9.32%, 레이저쎌(412350) ▲29.89%, 비엘팜텍(065170) ▼18.08%, 모비스(250060) ▲7.42%, 아이엘(307180) ▲21.42%, 이렘(009730) ▲7.37% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 플루토스와 오리엔트정공이 있다. 플루토스는 29.95%의 상승률과 1986만 1970주의 거래량, 172억 7600만원의 거래대금을 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 오리엔트정공은 29.93%의 상승률과 1639만 8884주의 거래량, 464억 5000만원의 거래대금으로 주목받고 있다. 반면, 비엘팜텍과 서남은 각각 18.08%와 18.70%의 하락을 기록하며 부진한 모습을 보이고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며 투자자들의 매수세가 활발하게 이어지고 있다. 특히, 상위권 종목들의 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하며 시장의 관심을 끌고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 상위 종목들의 전반적인 주가 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로