[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 케이바이오 거래대금 481억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.12일 한국거래소에 따르면, 케이바이오(038530)가 1억주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 493원으로, 시가총액의 8.45%에 해당하는 481억 7800만원의 거래대금과 함께 24.18%의 폭등세를 보이고 있다. PER -4.56, ROE -11.36으로, 재무 지표는 부정적이다. 우리기술(032820)은 1조 2641억원의 거래대금과 8.10%의 상승률을 기록하며 거래량 2위를 차지하고 있으며, 현재가는 1만 3350원이다. 시가총액은 2조 2264억원이다.큐캐피탈(016600)은 348원으로 주가가 10.48% 상승하며 5130만주 이상의 거래량을 기록하고 있다. 인콘(083640)은 6.60% 상승하며 4779만주가 거래되고 있으며, 현대ADM(187660)은 22.65%의 큰 폭의 상승을 보이며 3570만주가 넘게 거래되고 있다. 엔투텍(227950)은 15.26%, SG(255220)는 5.06%, 소프트센(032680)은 29.64% 상승을 보이고 있다. 플루토스(019570)는 29.95%의 상한가에 근접한 상승폭을 기록하고 있으며, 나무기술(242040)은 12.39% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 에코볼트(097780) ▲16.22%, 비츠로시스(054220) ▲3.40%, 오리엔트정공(065500) ▲29.93%, 서남(294630) ▲18.70%, 나노캠텍(091970) ▲9.32%, 레이저쎌(412350) ▲29.89%, 비엘팜텍(065170) ▼18.08%, 모비스(250060) ▲7.42%, 아이엘(307180) ▲21.42%, 이렘(009730) ▲7.37% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 플루토스와 오리엔트정공이 있다. 플루토스는 29.95%의 상승률과 1986만 1970주의 거래량, 172억 7600만원의 거래대금을 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 오리엔트정공은 29.93%의 상승률과 1639만 8884주의 거래량, 464억 5000만원의 거래대금으로 주목받고 있다. 반면, 비엘팜텍과 서남은 각각 18.08%와 18.70%의 하락을 기록하며 부진한 모습을 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며 투자자들의 매수세가 활발하게 이어지고 있다. 특히, 상위권 종목들의 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하며 시장의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]