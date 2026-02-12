[서울데이터랩]이오테크닉스 3.06% 하락하며 하락세 보인다

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.12일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 154,500원으로 전 거래일 대비 1.31% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 20조 9,774억원이며, 거래량은 1,333,856주로 외국인비율은 20.88%이다. 한편, 알테오젠(196170)은 현재가 384,000원으로 전 거래일 대비 0.26% 하락한 모습을 보이며, 시가총액은 20조 5,462억원에 이른다. 외국인비율은 13.43%로 거래량은 140,669주이다.이어서, 에코프로비엠(247540)은 2.75% 상승했으며, 레인보우로보틱스(277810)는 1.04% 상승 중이다. 삼천당제약(000250)은 2.94% 상승세를 보이고, 에이비엘바이오(298380)는 0.75%의 상승률을 기록하고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 1.07% 상승했으며, 리노공업(058470)은 1.37%의 상승률을 보이고 있다. HLB(028300)는 0.95% 하락 중이고, 리가켐바이오(141080)는 0.06%의 미미한 상승을 보이고 있다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 케어젠(214370) ▼0.25%, 펩트론(087010) ▼1.00%, 원익IPS(240810) ▲2.43%, 메지온(140410) ▲2.83%, 이오테크닉스(039030) ▼3.06%, 클래시스(214150) ▼2.96%, 로보티즈(108490) ▲0.71%, 보로노이(310210) ▼2.30%, 디앤디파마텍(347850) ▲5.83%, ISC(095340) ▲0.94% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률이 엇갈리며 다양한 흐름을 보이고 있다. 상승 종목들은 대체로 1% 이상 상승률을 기록하며 긍정적인 모습을 보이고 있으며, 하락세를 보이는 종목들도 있어 투자자들의 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]