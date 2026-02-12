[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화생명 거래대금 1525억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.12일 한국거래소에 따르면, 한화생명(088350)이 33,202,566주의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 4,435원으로, 시가총액 대비 0.4%에 해당하는 152,589백만원의 거래대금을 보이고 있다. PER은 4.96, ROE는 6.98로, 투자 매력이 비교적 높게 평가된다. 한편, 한온시스템(018880)는 26,547,791주의 거래량과 119,084백만원의 거래대금을 기록하며 거래량 2위에 오른다. 현재 주가는 4,382원이며 시가총액 대비 거래대금은 0.27% 수준이다. PER이 -10.69, ROE가 -13.90으로, 재무 상태 개선이 시급해 보인다.삼성전자(005930)는 26,324,625주의 거래량과 4조 6,123억원의 거래대금을 기록하며 거래량 3위를 차지하고 있다. 현재가는 178,000원으로, 등락률은 +6.08%를 보인다. 이어서 오리엔트바이오(002630)는 15,886,728주의 거래량과 +29.83%의 등락률을, 보해양조(000890)는 15,626,276주의 거래량과 +16.95%의 상승률을 기록 중이다. 그 외에도 대우건설(047040) +0.27%, 대호에이엘(069460) +3.18%, SK증권(001510) +1.99%, SG세계물산(004060) -5.14%, 한화갤러리아(452260) +0.91% 등의 흐름을 보이고 있다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 파미셀(005690) ▲16.95%, 카카오(035720) ▲0.85%, 다스코(058730) ▼6.48%, 에이프로젠(007460) ▼3.70%, 현대지에프홀딩스(005440) ▲15.95%, SH에너지화학(002360) ▲11.36%, 한미반도체(042700) ▲10.76%, 한화솔루션(009830) ▼2.19%, 화신(010690) ▲13.40%, 대한해운(005880) ▲4.25% 등의 성적을 기록했다.특히, 급등세를 보인 종목으로는 오리엔트바이오와 보해양조가 있다. 오리엔트바이오는 거래량 15,886,728주와 거래대금 10,865백만원을 기록하며 시가총액의 1.3%에 해당하는 자금 유입을 보였다. 보해양조는 거래량 15,626,276주, 거래대금 7,330백만원으로 시가총액의 1.1%를 차지한다. 하락세를 보인 종목으로는 한온시스템과 SG세계물산이 눈에 띈다. 한온시스템은 거래량 26,547,791주와 거래대금 119,084백만원을 기록하며 시가총액의 0.27% 수준의 자금 이동을 보였고, SG세계물산은 거래량 10,619,258주와 거래대금 4,782백만원으로 시가총액의 0.53%를 차지한다.전체적인 시장 흐름은 거래량과 거래대금이 높은 종목들이 다양한 등락률을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 특히, 급등 종목과 하락 종목 간의 차별화된 흐름이 두드러지는 상황이다. 투자자들은 이러한 변동성 속에서 신중한 투자 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]