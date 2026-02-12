[서울데이터랩]SK스퀘어 급등세 6.20% 상승하며 주목받다

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.12일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 178,100원으로 전 거래일 대비 6.14% 상승하며 강세를 나타내고 있다. 시가총액은 105조 4287억 원으로, 외국인 비율은 51.28%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 889,000원으로 3.37% 상승하며, 거래량은 200만 253주를 기록하고 있다.현대차(005380)는 ▼0.59% 하락하며, 삼성전자우(005935)는 3.88% 상승하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 3.44% 상승세를 보였으며, 삼성바이오로직스(207940)는 ▼0.06% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 6.20% 급등하고, 기아(000270)는 ▲0.93% 상승 중이다. KB금융(105560)은 ▲1.09% 상승했으며, 두산에너빌리티(034020)는 ▼2.30% 하락세를 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) 0.00%, HD현대중공업(329180) ▲0.74%, 삼성물산(028260) ▲0.95%, 셀트리온(068270) ▼2.09%, 신한지주(055550) ▲4.56%, 삼성생명(032830) ▲2.25%, 한화오션(042660) ▲1.70%, NAVER(035420) ▼0.19%, 현대모비스(012330) ▼0.56%, 한국전력(015760) 0.00% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 주요 종목들은 대체로 상승세를 보이며, SK스퀘어는 급등세를 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 강한 상승세를 유지하면서 거래량도 활발하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]