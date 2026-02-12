[서울데이터랩]‘에스코넥’ 29.99% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

12일 오전 9시 15분 에스코넥(096630)이 등락률 +29.99%로 상승률 1위를 차지했다. 에스코넥은 개장 직후 360만 4873주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 209원 오른 906원이다.한편 에스코넥의 PER은 15.89로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -39.35%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 뉴인텍(012340)은 현재가 837원으로 주가가 29.97% 폭등하고 있다. 상승률 3위 유투바이오(221800)는 현재 1만 1290원으로 29.92% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 진바이오텍(086060)은 23.62% 폭등하며 5730원에 거래되고 있다. 상승률 5위 아이센스(099190)는 22.92%의 상승세를 타고 2만 3650원에 거래되고 있다.6위 플루토스(019570)는 현재가 856원으로 17.58% 급등 중이다. 7위 오리엔트정공(065500)은 현재가 2690원으로 16.70% 급등 중이다. 8위 서남(294630)은 현재가 4455원으로 15.71% 급등 중이다. 9위 에스피소프트(443670)는 현재가 6125원으로 15.57% 급등 중이다. 10위 나무기술(242040)은 현재가 3990원으로 14.99% 급등 중이다.이밖에도 우리기술(032820) ▲12.31%, 삼양컴텍(484590) ▲10.66%, 테크엘(064520) ▲10.04%, 이렘(009730) ▲9.29% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]