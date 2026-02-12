[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 나타내고 있다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 다른 종목들은 하락세를 보였다.엔비디아(NVDA)는 0.80% 상승한 190.05달러로 마감했다. 애플(AAPL)은 0.67% 오른 275.50달러를 기록했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 2.15% 하락해 404.37달러로 거래를 마쳤다.아마존닷컴(AMZN)은 1.39% 하락하며 204.08달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 2.39% 하락한 310.96달러를 나타냈다. 알파벳 Class C(GOOG)는 2.29% 하락하여 311.33달러로 마감했다. 메타(META)는 소폭 하락한 668.69달러로, 0.30%의 하락률을 보였다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 140,783,166주, 거래대금은 269억 달러로, 약 38조 9,784억 원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.82%에 달했다. 애플의 거래량은 49,824,193주, 거래대금은 138억 달러로, 약 19조 9,788억 원에 해당하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.43%를 기록했다. 마이크로소프트의 거래량은 40,457,027주, 거래대금은 164억 달러로, 약 23조 7,402억 원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.46%를 나타냈다.