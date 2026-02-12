[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-12 08:53
수정 2026-02-12 08:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 나타내고 있다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 다른 종목들은 하락세를 보였다.

엔비디아(NVDA)는 0.80% 상승한 190.05달러로 마감했다. 애플(AAPL)은 0.67% 오른 275.50달러를 기록했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 2.15% 하락해 404.37달러로 거래를 마쳤다.

아마존닷컴(AMZN)은 1.39% 하락하며 204.08달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 2.39% 하락한 310.96달러를 나타냈다. 알파벳 Class C(GOOG)는 2.29% 하락하여 311.33달러로 마감했다. 메타(META)는 소폭 하락한 668.69달러로, 0.30%의 하락률을 보였다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 140,783,166주, 거래대금은 269억 달러로, 약 38조 9,784억 원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.82%에 달했다. 애플의 거래량은 49,824,193주, 거래대금은 138억 달러로, 약 19조 9,788억 원에 해당하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.43%를 기록했다. 마이크로소프트의 거래량은 40,457,027주, 거래대금은 164억 달러로, 약 23조 7,402억 원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.46%를 나타냈다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
Magnificent 7 종목 중 상승한 종목은 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로