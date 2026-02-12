[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
11일(현지시간) 미국 증시에서는 주요 지수들이 대체로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭의 변동을 기록하며 안정적인 흐름을 보였다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 50,121.40으로 마감하며 전일 대비 66.74포인트 내렸다(-0.13%). 하루 거래량은 564,550천주로 집계되었으며, 장중 시작가는 50,243.15, 최고가는 50,499.04, 최저가는 49,901.61이었다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,066.47로 마감하며, 전일 대비 36.01포인트 하락했다(-0.16%). 하루 거래량은 1,629,755천주를 기록했으며, 시작가는 23,278.29, 최고가는 23,320.62, 최저가는 22,902.01이었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,941.47로 마감하며 전일 대비 0.34포인트 하락했다. 등락률로는 변화가 거의 없었다(0.00%).
반면, 필라델피아 반도체 지수는 8,291.86로 마감하며 184.73포인트 오른 것으로 나타났다(2.28%). 다우운송 지수는 19,825.66으로 소폭 상승하며 8.45포인트 올랐다(0.04%). 나스닥 100 지수는 25,201.26으로 마감하며 73.62포인트 상승했다(0.29%).
VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 17.48로 마감하며 전일 대비 0.31포인트 내렸다(-1.74%). VIX 지수의 값이 20 미만으로, 이는 시장이 비교적 안정적임을 시사한다.
