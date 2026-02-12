불장에 ETF도 활활… 한 달 새 50조 몰렸다

2026 밀라노 올림픽
기사 검색

불장에 ETF도 활활… 한 달 새 50조 몰렸다

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-12 00:56
수정 2026-02-12 00:56
순자산 355조… 코스닥·반도체 힘

연일 이어지는 국내 증시 강세에 상장지수펀드(ETF) 시장에 뭉칫돈이 몰리고 있다. 한 달 새 순자산이 50조원 넘게 늘어 355조원에 육박했다.

한국거래소는 국내 시장에 상장된 ETF의 순자산총액이 354조 7392억원으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 지난달 5일 사상 처음으로 300조원을 돌파하고 약 한 달 만에 50조원 넘게 급증했다. 지난 2002년 첫 출시 이후 순자산 100조원 돌파까지 약 21년이 걸렸고, 200조원 돌파까지는 2년여가 더 소요됐다. 하지만 이후 7개월 만에 300조원을 넘어섰고, 한 달 만에 50조원 넘는 자산이 또 모인 것이다.

코스닥150 지수 연동형 상품과 반도체 상품이 순자산 증가를 견인했다. 이 기간 ‘KODEX 코스닥 150’(2조 4116억원), ‘KODEX 코스닥150 레버리지’(2조 1280억원), ‘TIGER 코스닥150’(1조 4687억원)이 증가 규모 1, 3, 6위에 올랐다. ‘TIGER 반도체 TOP 10’(2조 4116억원), ‘KODEX AI 반도체’(1조 3228억원), ‘KODEX 반도체’(1조 1714억원)도 각각 3, 7, 8위를 차지했다.

한편 이날 코스피는 전 거래일 대비 52.80 포인트(1.00%) 오른 5354.49에 거래를 마쳤다. 코스닥은 0.33 포인트(0.03%) 내려 종가 1114.87을 기록했다.

이승연 기자
2026-02-12 B1면
2026-02-12 B1면
위로