[서울데이터랩] [코스피] 5354.49p, +1.00%로 상승 마감, 외국인과 기관 순매수

2월 11일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 52.80포인트 상승한 5354.49에 마감했다. 이는 1% 상승한 수치다.시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, 장중 최고치는 5374.23, 최저치는 5257.53을 기록했다. 52주 최고치와 최저치 모두 이날을 기점으로 새로운 기록을 세웠다.투자자별 매매 동향을 살펴보면, 개인 투자자는 1조7146억 원을 순매도했다. 반면, 외국인 투자자와 기관 투자자는 각각 8490억 원, 6896억 원을 순매수하며 시장을 이끌었다. 프로그램 매매 동향에서는 차익 거래가 370억 원, 비차익 거래가 3335억 원을 기록하며 전체적으로 3705억 원의 순매수를 보였다.등락 종목 수를 보면, 상한가를 기록한 종목은 1개, 상승 종목 수는 541개로 집계됐다. 반면, 하락 종목 수는 340개로, 시장 전체적으로는 상승세가 우세했다.