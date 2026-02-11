메리츠증권 지난해 당기순이익 7663억원…10.1% 증가

메리츠증권 지난해 당기순이익 7663억원…10.1% 증가

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-11 16:39
수정 2026-02-11 16:39
메리츠금융그룹 사옥. 메리츠금융그룹 제공
메리츠금융그룹 사옥. 메리츠금융그룹 제공


메리츠증권이 지난해 연결 기준 당기순이익 7663억원을 시현했다고 11일 밝혔다. 전년 대비 10.1% 증가한 수치다. 영업이익은 7883억원으로 전년 대비 25.3% 줄었다.

4분기만 좁혀 보면 영업이익과 순이익이 867억원과 1228억원을 기록해 각각 전년 대비 72.0%, 18.6% 감소했다. 자기자본은 2024년 말 6조 9042억원에서 지난해 말 8조 1654억원으로 18.3% 늘었다.

메리츠증권 관계자는“기업금융(IB)뿐만 아니라 금융수지·자산운용·리테일 등 전 사업 부문에서 고른 성과를 달성했다”며“기업 맞춤형 자금조달 솔루션 제공을 통해 메리츠만의 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

이승연 기자
