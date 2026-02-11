[서울데이터랩]‘플루토스’ 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]‘플루토스’ 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-11 15:47
수정 2026-02-11 15:47
11일 오후 3시 40분 플루토스(019570)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 플루토스는 장 중 3,421,891주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 168원 오른 728원에 마감했다.

한편 플루토스의 PER은 52.00으로 시장에서 적절히 평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 0.62%로 수익성이 낮은 편이다.

이어 상승률 2위 우리기술(032820)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 12,350원에 상승 마감했다. 상승률 3위 유투바이오(221800)는 주가가 8,690원으로 29.90% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 뉴인텍(012340)은 29.84% 상승하며 644원에 마감했다. 상승률 5위 에이프릴바이오(397030)는 29.83%의 상승세를 타고 69,200원에 마감했다.

6위 케이바이오(038530)는 397원으로 29.74% 상승 마감했다. 7위 아크릴(0007C0)은 종가 56,600원으로 28.64% 상승 마감했다. 8위 글로벌에스엠(900070)은 종가 581원으로 23.88% 상승 마감했다. 9위 아모텍(052710)은 11,250원으로 22.82% 상승 마감했다. 10위 서남(294630)은 3,850원으로 22.81% 상승 마감했다.



이밖에도 이미지스(115610) ▲18.89%, 모비스(250060) ▲18.52%, 인콘(083640) ▲18.20%, 덕신이피씨(090410) ▲17.67%, 아이컴포넌트(059100) ▲15.53%, 엔투텍(227950) ▲15.45%, 아모센스(357580) ▲14.84%, 오르비텍(046120) ▲14.61%, 아우토크립트(331740) ▲14.31%, 와이엔텍(067900) ▲13.51% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로